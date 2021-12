Daruvala vince la prima gara del sabato di Yas Marina, ma il terzo posto basta a Piastri (Prema) per vince il campionato di Formula 2 con due manche di anticipo sul termine della stagione. Come Leclerc e Hamilton, l'australiano fa suo il titolo della seconda categoria da "rookie" e campione uscente della Formula 3. E' il weekend decisivo in F1: tutto live su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)



Vince Jehan Daruvala nella prima gara del sabato di Abu Dhabi, ma il campione è Oscar Piasti con due manche di anticipo. Un talento vero quello dell'australiano Piastri, che però vive anche una sorta di paradosso: vincitore nel 2019 della Formula Renault Eurocup, vincitore da rookie della Formula 3 nel 2020 e sempre da rookie vincitore quest'anno in Formula 2, ma senza un posto da titolare in Formula 1 nella prossima annata. Chance che invece è stata data in Alfa Romeo al cinese Zhou.



La gara deciisva nel sabato di Abu Dhabi



Cinque pole consecutive: Oscar Piastri sulla scia di Charles Leclerc nell'ultima qualifica stagionale della Formula 2 ad Abu Dhabi (il ferrarista nel 2017 ne collezionò ben 6 di fila). L’australiano è sempre più vicino al bis, dopo avere centrato il titolo F3 nel 2020. Annichilita la resistenza del compagno di squadra, il russo Shwartzman, e del cinese Zhou –che sarà il prossimo anno al volante di un’Alpine-Renault in F1. In griglia di gara 1 Piastri parte dalla quinta fila, per effetto dell’inversione dei primi dieci tempi in qualifica. I suoi avversari più diretti nella corsa al successo finale gli partono davanti. In prima fila si schierano Daruvala e Ticktum. Allo spegnimento dei semafori, la Sprint 1 ad Abu Dhabi presenta in prima curva Daruvala davanti a Drugovich. Bene Shwartzman e Piastri, malissimo Zhou che gira nono: un vero proprio atto di resa. Al terzo passaggio Shwartzman e Piastri sorpassano Ticktum e salgono in quarta e quinta piazza. Nel quinto giro le due Prema (team campione già dallo scorso appuntamento) sono le più veloci in pista

Al sesto giro di Yas Marina

Shwartzman sorpassa Lawson e sale in terza posizione. Una tornata più tardi anche Piastri scavalca il neozelandese della Hitech. Al decimo giro Zhou si riprende l’ottavo psto davanti a Boschung. Daruvala in testa segna il giro veloce e impone un ritmo alto, ma dietro Drugovich e le due Prema tengono il passo. Al dodicesimo giro la battaglia fra Daruvala e Drugovich riporta sotto le due Prema. Fino al 18° giro non accade praticamente nulla. Poi Piastri accende la sfida e si avvicina pericolosamente a Shwartzman. In coda al gruppo Viscaal tocca Lundgaard, che si gira. Al ventesimo giro Piastri attacca Shwartzman. Il russo prova a intimidire l’australiano che, tuttavia, non si lascia impressionare e guadagna la terza posizione.