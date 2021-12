È stata una lotta lunga e appassionante. Max Verstappen si è laureato per la prima volta campione ad Abu Dhabi, riuscendo ad avere la meglio su Lewis Hamilton in un finale da brivido. Un Mondiale che ha riservato emozioni e colpi di scena, tutto da rivivere nello speciale “Fino all’ultimo round”, in onda su Sky Sport F1 (canale 207) da lunedì 13 dicembre alle 20. E’ anche on demand

