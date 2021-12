11/19 ©Getty

AUSTIN, CHE PASTICCIO! Max è un fuoriclasse, ma è anche molto irruento nei suoi primi anni di F1, spesso al limite in pista... e fuori. Come quella volta a Austin, sanzionato per il sorpasso che nell'ottobre del 2018 gli aveva regalato il podio e declassato in quarta posizione. "È stata una decisione molto stupida - scrisse sui social, per poi scusarsi - presa da un commissario idiota contro di me, mentre ad altri non è stato fatto nulla. Mi sento derubato".