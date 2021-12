Non è ancora il colpo del KO ma la pole position di Verstappen è stato un destro ben assestato, di quelli che un po’ stordiscono. E’ la decima di questo di 2021 per Max, quasi il 50% sono sue, e forse quella che peserà di più. Sicuro dopo Gedda e i problemini sparsi avuti questo fine settimana serviva come l’aria anche a lui. La Red Bull si è chiusa tutta intorno al suo campione: lo ha protetto dalle critiche e aiutato in qualifica mettendogli a completa disposizione Perez per una preziosa scia all’inizio del Q3. Strategia nemmeno presa in considerazione dalla Mercedes.

Ma poi Verstappen ha fatto un giro davvero perfetto, irripetibile, più veloce di quasi quattro decimi rispetto a Hamilton. Un po’ come quello che stava facendo in Arabia ma che non era riuscito a completare. Là schierati in prima fila ora saranno soli con i loro pensieri, Max e Lewis. I loro compagni non così vicini per provare a inserirsi lì in mezzo, cosa che eviterà anche Norris che si è conquistato una splendida ma delicata terza posizione. Perez è quarto lì di fianco, Bottas addirittura sesto.

Aver dovuto montare per l’ultimo sabato dell’anno un motore vecchio al finlandese ha fatto scattare l’ennesimo allarme affidabilità in casa Mercedes e a pagare è stato anche il sette volte campione del mondo. A mettere pepe all’ultimo atto di questa bellissima sfida c’è anche il fatto che Verstappen parte con le rosse mentre Hamilton con le gialle. Giovinezza e aggressività contro maturità e pazienza. C’è tutto questo e non solo questo nella loro battaglia. Da lasciare tutti con il fiato sospeso.