Così il pilota della Mercedes su Instagram al termine delle qualifiche e in vista della gara che oggi assegnerà il titolo mondiale: "Secondo posto in qualifica e prima fila, meglio così perché preferisco la battaglia. Andiamo!". Oggi il GP di Abu Dhabi live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e anche in 4K

GRIGLIA DI PARTENZA - CHI SARA' CAMPIONE?