Mazepin positivo, non correrà ad Abu Dhabi

Il russo della Haas è positivo al Covid-19 e non prenderà parte alla gara di Yas Marina: condizioni buone, è in autoisolamento. Ultimo nella griglia di partenza, come da regolamento non potrà essere sosituito da un pilota che non ha preso parte alle qualifiche. Alle 14 la gara che assegnerà il titolo in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e anche in 4K

