"Voglio prendere ispirazione da Verstappen"

"Lewis e Max sono due grandi piloti che hanno messo in campo uno spettacolo fantastico. Conosco Max fin dalla Toro Rosso, il fatto che lui abbia vinto è una ispirazione per me per il futuro. Non so le aspettative degli altri, le mie erano alte. Sono felice di aver avuto questa stagione positiva, ho avuto un buon sviluppo finendo con una gara perfetta. Il quinto posto è simbolico, non mi cambia la vita ma fa bene. Ho messo tutto insieme per conquistare il podio. Per il 2022 vedremo, sono macchine difficili da guidare al simulatore. E' un peccato perchè stavo cominciando a piacermi. Se c'è da lottare per il Mondiale, sono qua".