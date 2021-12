Non c'è riposo per Max Verstappen, che a nemmeno 48 ore dal trionfo su Hamilton, è sceso in pista ad Abu Dhabi con la mule car della Red Bull per provare i nuovi pneumatici Pirelli in vista del 2022. Prima uscita da campione del mondo per l'olandese, con tanto di cappellino celebrativo, che ha confermato: "Il prossimo anno correrò con il numero 1"

