Mattia Binotto a Sky Sport traccia un bilancio del Mondiale appena concluso, con uno sguardo importante al 2022: "Negli ultimi anni abbiamo imparato fatica, pazienza e quanto sia difficile migliorarsi. Leclerc e Sainz sono una bellissima coppia per il futuro. Nel 2022 avremo macchina diverse, bisognerà adattarsi e mi aspetto sorprese. Come Ferrari, vincere deve essere l'obiettivo" FERRARI, MICK SCHUMACHER SARA' PILOTA DI RISERVA

Neanche il tempo di respirare ed è subito 2022, un anno tutto nuovo. Prima di entrarci, cosa vi hanno insegnato questi due anni di 'ricostruzione', attesa e pazienza? "Ci hanno insegnato che è difficile. Non esiste nemmeno in Formula 1 una bacchetta magica. Si tratta di lavorare in modo serio, cercare di migliorarsi continuamente e bisogna farlo passo dopo passo. Bisogna essere migliori di ciò che siamo stati. Questi due anni ci hanno insegnato la fatica di non poter competere per le posizioni migliori e quella di portare pazienza. In fondo non possiamo dirci soddisfatti e non ci fa piacere vedere altri festeggiare, lo saremo sono quando sarà il nostro turno. Quindi dico fatica, pazienza e quando è importante migliorarsi per raggiungere questi nostri obiettivi e traguardi".

"Siamo molto contenti dei nostri piloti. Charles lo conosciamo da tempo, è con noi fin dalla Ferrari Driver Academy. E' un pilota di talento, velocissimo in qualifica, che anche quest'anno ha saputo crescere: lo ha fatto in gara nella gestione delle gomme e della gara stessa. Sono molto contento della continua crescita di Leclerc. Sainz ha dimostrato tutto il suo valore. Quando l'avevamo annunciato avevamo sentito dello scetticismo, ma è stato preso perchè eravamo convinti che potesse portare punti alla Scuderia in classifica costruttori e quest'anno l'ha dimostrato. Ha finito tutte le gare, è sempre andato a punti tranne in due GP, ha fatto un bellissimo campionato, inserendosi velocemente: è un pilota sul quale sappiamo di poter contare. E' una bellissima coppia se pensiamo al nostro futuro"

Mondiale 2022: che F1 dobbiamo aspettarci? "Sarà una stagione molto diversa, con macchine molto diverse da quelle che conosciamo. Il regolamento è completamente nuovo, forme e aerodinamica diversa, sospensioni e meccanica tutte diverse. Ci aspettiamo vetture diverse da guidare, i piloti si dovranno adattare. Saranno macchine molto più veloci nei tratti e nelle curve veloci, probabilmente saranno più lente nei settori più lenti. Saranno più rigide e più basse, quindi più complicate anche per i piloti. Potremo aspettarci delle sorprese, specialmente a inizio stagione, dove alcune squadre avranno individuato soluzioni migliori che altri non avranno pensato. Anche noi dovremo dimostrare la capacità di reagire se necessario e indirizzare gli sviluppi: come Ferrari sarà importante migliorare ulteriormente ed essere competitivi"

Sbilanciarsi in pronostici è inopportuno a questo punto, ma che la Ferrari torni davanti è un obbligo "Che la Ferrari torni davanti è una nostra responsabilità. Come Ferrari, vincere deve sempre essere l'obiettivo. Un obbligo è una presunzione, in F1 nessuno può dire di vincere ancora prima di scendere in pista. Nel nostro DNA però c'è quello di dover competere e lottare ogni volta per pole position e vittorie. Questo è un obiettivo che tutta la squadra ha ben chiaro. Stiamo tutti lavorando duramente per riportare il team dove gli compete, ovvero con i migliori".

Cosa manca ancora da mettere a posto o su cosa la Ferrari è già pronta e preparata? "Se guardo al passato c'erano tante aree da migliorare: motore, telaio, aerodinamica e gli strumenti di sviluppo tra calcolo e pista. Oggi vedo una squadra migliorata. Il frutto del lavoro lo vedremo tra poco, quando scenderemo in pista con la vettura nuova. Dovremo essere bravi, a prescindere da come si comporterà, a capirla e analizzarla"