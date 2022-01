La scia bianca, rossa e verde continuerà a colorare i cieli dei Gran Premi italiani anche nel 2022. La Formula 1 ha infatti deciso di salvare le Frecce Tricolori dal bando agli airshow militari previsti per la stagione che scatterà il prossimo 20 marzo. Liberty Media aveva chiesto agli organizzatori locali di non programmare più spettacoli aeronautici prima dei GP, per agevolare il piano di riduzione delle emissioni inquinanti delle gare a favore dell’ambiente (la F1 si sta infatti muovendo verso l'obiettivo zero emissioni entro il 2030). Da quest’anno sarà anche introdotta una nuova benzina con il 10% di etanolo di origine naturale, mentre sono già in atto politiche per ridurre l'utilizzo della plastica e gli sprechi in circuito.