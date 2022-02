Dopo aver rotto il lungo silenzio con un messaggio su Instagram ("Ora sono tornato"), il pilota britannico ha postato tre nuove storie sul social network: un'immagine di Ne York, la gioia per una vittoria sportiva e quella per un'amica (molto famosa) in dolce attesa. Intanto è conto alla rovescia per la presentazione della nuova Mercedes: appuntamento il 18 febbraio

HAMILTON ROMPE IL SILENZIO: "SONO TORNATO"