Stefano Domenicali, Ceo della Formula 1, commenta così il "ritorno" di Hamilton che ha rotto il silenzio sui social dopo un lungo periodo: "Ho visto in quella foto il giusto spirito positivo. Nel suo volto e nella sua gestualità, la grinta giusta. E' importante che sia con noi non solo per quello che rappresenta per la F1, ma per il mondo"

HAMILTON ROMPE IL SILENZIO - DOMENICALI E LA FERRARI 2022