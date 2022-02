Formula 1

Il team di Milton Keynes ha mostrarto in diretta web per la prima volta la sua 'creatura' per la stagione 2022 di Formula 1. Il campione del mondo Verstappen e il compagno di squadra Perez pronti per la nuova avventura che scatterà con i test di Barcellona di fine febbraio. Qui tutti i particolari della nuova RB18 e gli scatti dalla presentazione LA NUOVA RED BULL - VIDEO - IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI

SVELATA LA RED BULL RB18 – Giù i “veli” dalla seconda monoposto in vista del Mondiale 2022 di Formula 1. Si tratta della Red Bull RB18 del campione in carica Max Verstappen e Sergio Perez. Il team di Milton Keynes ha mostrato in diretta web per la prima volta la sua "creatura" che vedremo in pista a partire dai test di Barcellona di fine febbraio.



Di seguito tutti i dettagli della RB18