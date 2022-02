A breve conosceremo la terza monoposto pronta al via del Mondiale 2022: si tratta del'Aston Martin di Sebastian Vettel e Lance Stroll. Potrete seguire qui la diretta web, al termine tutte le foto e gli approfondimenti sull'AMR22. Domani filming day a Silverstone

Sta arrivando l'Aston Martin. Dopo Haas e Red Bull, oggi conosceremo la terza monoposto in vista del Mondiale 2022. Il team di Lawrence Stroll pronto a svelare dalle 15 l'AMR22 che anche in questa stagione sarà affidata alla guida del tedesco quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel e del canadese Lance Stroll. Domani filming day a Silverstone. Potrete seguire qui la diretta (cliccando sul player in alto), al termine dell'evento tutte le foto, i video e gli approfondimenti.