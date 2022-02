La RB18 svelata a Milton Keynes non mostra molto del progetto di Adrian Newey. L'effettiva veste aerodinamica si scoprirà infatti solo in pista in occasione dei test invernali di Barcellona e, soprattutto, del Bahrain

Bella è bella, come la filosofia che rispecchia ovviamente le nuove regole 2022 : ali semplificate, pance alte e snelle, nuovo fondo, retrotreno che sembra interessante ma per ora ben nascosto.

Il 2022 dei grandi è partito a carte più che coperte . La prima dei top team a presentarsi è stata la Red Bull che sul tavolo ha deciso di mostrare poco o nulla . Vero che il team principal Christian Horner ha già anticipato che l'evoluzione di queste monoposto quest'anno sarà rapidissima, ma la RB18 svelata a Milton Keynes non mostra molto del progetto di Adrian Newey. L'effettiva veste aerodinamica si scoprirà infatti solo in pista in occasione dei test invernali di Barcellona e, soprattutto, del Bahrain .

SVELATA LA RED BULL RB18 – Giù i “veli” dalla seconda monoposto in vista del Mondiale 2022 di Formula 1. Si tratta della Red Bull RB18 del campione in carica Max Verstappen e Sergio Perez. Il team di Milton Keynes ha mostrato in diretta web per la prima volta la sua "creatura" che vedremo in pista a partire dai test di Barcellona di fine febbraio. Di seguito tutti i dettagli della RB18

Il team di Milton Keynes ha mostrarto in diretta web per la prima volta la sua 'creatura' per la stagione 2022 di Formula 1. Il campione del mondo Verstappen e il compagno di squadra Perez pronti per la nuova avventura che scatterà con i test di Barcellona a fine febbraio.

Le grandi novità sono legate alla livrea: torna finalmente a brillare il numero uno, che non si vedeva dal 2014, e il nuovo title sponsor Oracle. Una sponsorizzazione per Red Bull importantissima che vale 500 milioni di dollari in 5 anni.



La curiosità di vedere queste nuove macchine in pista è alta per tutti, soprattutto per che poi le dovrà guidare. Anche con alcuni punti interrogativi che richiederanno molta capacità di adattamento.