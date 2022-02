Formula 1

Il team inglese ha svelato in diretta streaming la nuova AMR22 di Vettel e Stroll. E' stata l'occasione anche per mostrare come sarà la nuova factory. L'11 febbraio primi giri in pista a Silverstone per il filming day, a fine febbraio i primi test in Spagna NUOVA ASTON MARTIN: IL VIDEO - IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI