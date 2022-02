La Haas parte in pole. E’ la monoposto del team americano la prima ad essere stata svelata in vista del Mondiale 2022, quello della rivoluzione regolamentare, che avrà inizio in Bahrain il 28 marzo. Si chiama VF-22, è motorizzata Ferrari e anche nella prossima stagione sarà affidata alla guida di Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Quella mostrata è però sol una livrea, mentre per i reali dettagli tecnici della nuova Hass si dovranno attendere i primi giri sulla pista di Barcellona, dove sono in programma i primi test pre campionato dal 23 al 25 febbraio. Americana nel concetto, russa nei colori, la Haas ha una "mente italiana" con la presenza dell'ingegnere Simone Resta (ex Ferrari).