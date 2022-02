Il pilota australiano saluta così l'arrivo della MCL36: "Per la nuova monoposto sono stati fatti sforzi, Lando era già a suo agio e ora credo si sia lavorato anche per portarala dalla mia parte. Mi serve continuità". E sulla Ferrari: "Magari lotterà per il titolo".

"Mi serve continuità". Delle tante cose dette da Daniel Ricciardo nella serata in cui la McLaren ha presentato la MCL36, questa probabilmente è quella più sentita dal pilota australiano. Il suo 2021 ha portato al successo di Monza, ma per il futuro non può bastare: "Se ne vinco una di gara e ne sbaglio 22 non posso essere contento. Mi serve continuità ad alto livello". E sul team: "Ho capito loro e non ho più bisogno di ambientarmi. Loro sanno cosa io voglio e io come va la macchina. Ai test dovremo arrivare con la mente libera, dovremo essere aperti al cambiamento".