Ripartono oggi le presentazioni delle monoposto di Formula 1 per il Mondiale 2022 che scatterà il 20 marzo in Bahrain. Oggi verrà svelata l'AlphaTauri dei piloti Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. Clicca sul plyaer qui su per conoscere l'AT03 del team con base a Faenza. A seguire foto, video e approfondimenti.