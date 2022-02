Coraggiosa e aggressiva. La nuova McLaren si è presentata così: diversa nel vestito ma soprattutto là dove conta di più, nella sostanza. I tecnici guidati da James Key per questo 2022 rivoluzionario di certo non si sono tirati indietro e hanno osato. Quest'anno l' aerodinamica semplificata ha lasciato poco spazio a immaginazione e invenzione e infatti la MCL36 è pulita e compatta nelle forme , ma a Woking hanno puntato tutto sulla meccanica, che hanno rivoluzionato rispetto al 2021 nell'impianto sospensivo. Soluzione che potrebbe aiutare i due piloti a gestire meglio questa macchina nel lento e sui cordoli, che è dove le monoposto a effetto suolo perderanno di più. Bella anche l'interpretazione dell'ala anteriore. Come l'Aston Martin, anche la McLaren è reale e pronta a debuttare in pista a Barcellona .

Come prontissimi si sono detti anche loro, i piloti. Norris alle spalle ha la sua miglior stagione in Formula 1: quattro podi ma soprattutto la prima pole e un rinnovo freschissimo fino al 2025 accolto così. "E' uno dei migliori modi per iniziare la stagione, da tanta confidenza vedere la fiducia che ha il team in me e non vedo l'ora di ripagarli", ha detto.



La stessa cosa che deve già fare Ricciardo alla sua seconda stagione in McLaren: "Da questo punto di vista credo che le cose scorreranno molto più facilmente per me quest'anno - ha spiegato -Non sto dicendo che sarà tutto più facile, ma sarò più efficiente". Nel mirino ci sono i top team là davanti. Il coraggio per provarci di certo non manca.