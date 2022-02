I piloti dell'Alpine carichi e motivati nel giorno in cui è stata svelata la livrea della nuova A522. Lo spagnolo: "Siamo più forti e più pronti". Il francese: "Vogliamo stare nelle posizioni alte in modo più costante". De Meo, Ceo Renault: "Una maratona verso il vertice"

"Il 2021 è stato un buon anno per noi, abbiamo rilevato il testimone dalla Renault e sono stati fatti abbiamo progressi. Ora ci presentiamo al via del Mondiale 2022 più forti e più pronti", così Fernando Alonso nel giorno in cui Alpine ha mostrato la livrea (doppia, blu e rosa) dell'A522 per il Mondiale che scatta il 29 marzo in Bahrain. "Siamo molto motivati", ha aggiunto il 40enne pilota di Oviedo.