Nel giorno in cui la F1 ha chiuso i test a Barcellona, è arrivata la decisione di non correre in Russia per quello che sta accadendo in Ucraina. Una scelta condivisa e presa nel nome del messaggio di unione e inclusività che questo sport sta portando in giro per il modo. E poi la pista: Red Bull e Mercedes hanno giocato a nascondino, mentre un'affidabile Ferrari prende fiducia pur sentendosi ancora un'outsider. E anche la McLaren potrebbe essere nella "mischia"



La Formula 1 in Russia non correrà. Contro la guerra di Putin è arrivata in modo repentino la decisione di non andare a Sochi considerate le circostanze. Manca solo la parola cancellazione, ma è probabile che Liberty Media abbia bisogno di tempo per muoversi contrattualmente con gli organizzatori dell’evento russo. La volontà è quella che conta in questo momento e la decisione è già stata condivisa e presa, nel nome del messaggio di unione e inclusività che la Formula 1 porta in giro per il mondo. In poche ore anche sul destino di Nikita Mazepin si è aperto un grandissimo punto interrogativo.

E se il team Haas è già certo di non mettere in crisi sé stesso anche senza l’appoggio del grosso sponsor russo che lo sta spingendo dal 2021, la situazione del suo pilota invece si fa più incerta per via di relazioni e restrizioni. Nei prossimi giorni saranno tante le situazioni da definire, come saranno numerosi i dati raccolti in questa prima sessione di test su cui lavorare prima di trasferirsi in Bahrain. Lewis Hamilton è il pilota più veloce di questa prima uscita stagionale con gomme morbidissime, ma i tempi adesso contano davvero poco.