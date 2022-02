Il pilota della F1-75 dopo i tre giorni di test a Barcellona: "C'è un'opportunità da sfruttare. Sappiamo di dover dare il duecento per cento, ma questo è l'anno in cui vogliamo tornare a battagliare per tornare a vincere un GP. Lo scorso anno questo non era possibile, ora sappiamo di poterlo fare"

I RISULTATI DEL DAY-3 DEI TEST - BINOTTO: "SODDISFATTO DAI TEST"