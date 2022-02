"L'inizio della stagione è sempre un momento emozionante, quello in cui vediamo il frutto del lavoro di centinaia di persone al termine di un lungo periodo. Non vediamo l'ora di veder correre in gara la C42”. Sono le parole di Frédéric Vasseur , team principal dell' Alfa Romeo Racing , nel giorno della presentazione ufficiale della monoposto 2022.

VIA IL CAMOUFLAGE - Dopo averla vista girare in pista con una versione camouflage nei test di Barcellona, anche l' Alfa Romeo Racing Orlen ha mostrato la reale livrea della monoposto C42 per il Mondiale 2022. Qui tutte le FOTO e i dettagli della vettura affidata a Bottas e Zhou .

"Crediamo in questa macchina"

"Non vediamo l'ora non solo perché è la prima macchina che abbiamo costruito in questo nuovo ciclo regolamentare, in cui le gare dovrebbero essere più avvincenti ed emozionanti, ma perché abbiamo la massima fiducia in questa vettura che permette alla squadra di fare un grande passo avanti verso la prima parte della griglia del Mondiale", ha concluso l’ingegnere francese.