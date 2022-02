Il 22 pilota di Shanghai nel giorno della presentazione ufficiale dell'Alfa Romeo C42: "Non vedo l'ora di essere in griglia di partenza con questa macchina e lavorare con il team per portare a casa i risultati a cui puntiamo insieme"

VIA IL CAMOUFLAGE - Dopo averla vista girare in pista con una versione camouflage nei test di Barcellona, anche l' Alfa Romeo Racing Orlen ha mostrato la reale livrea della monoposto C42 per il Mondiale 2022. Qui tutte le FOTO e i dettagli della vettura affidata a Bottas e Zhou .

"Nuova era, partiamo tutti da zero"

"Siamo all'inizio di una nuova era - ha aggiunto - con nuove vetture e nuovi regolamenti, e questo crea un'opportunità per tutti i team poiché si parte da zero. Tutti in Alfa Romeo sono stati di grande aiuto da quando arrivato e vedere tutto il duro lavoro, l'impegno e la motivazione di tutti, a Hinwil come in pista, mi riempie di orgoglio ed eccitazione. Non vedo l'ora di essere in griglia di partenza con questa macchina e lavorare con il mio team per portare a casa i risultati a cui puntiamo insieme".