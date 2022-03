Piloti russi e bielorussi ammessi, ma sotto bandiera neutra. Gp in Russia cancellato per causa di forza maggiore. Sono questi in sintesi i principali provvedimenti adottati oggi dalla FIA per quanto riguarda le competizioni della Formula 1 , Formula 2, WTCR e International Drifting Cup. "Come sapete, la FIA sta osservando con tristezza gli sviluppi in Ucraina e spera in una risoluzione rapida e pacifica della situazione attuale - ha detto il presidente Mohammed Ben Sulayem, in apertura della riunione straordinaria del World Motor Sport Council -. Condanniamo l'invasione russa dell'Ucraina e il nostro pensiero è rivolto a tutti coloro che hanno sofferto. Vorrei sottolineare che la FIA, insieme ai nostri promotori, ha agito preventivamente a tal proposito la scorsa settimana. Una versione aggiornata dei diversi calendari internazionali sarà presentata al meeting WMSC in Bahrain per ricevere l'approvazione. Voglio ringraziare i membri del Consiglio per la loro prontezza nel decidere queste misure nell'interesse dello sport e della pace. Siamo solidali con Leonid Kostyuchenko, Presidente della Federazione Automobilistica Ucraina (FAU) e tutta la famiglia FIA. Le misure adottate oggi riconoscono l'autorità della FAU in Ucraina e sono anche in linea con le raccomandazioni formulate di recente dal Comitato Olimpico Internazionale. Speriamo sinceramente in una soluzione pacifica".

Le decisioni della FIA

"In conformità con le raccomandazioni del Comitato Olimpico Internazionale - si legge nel comunicato della FIA -, i membri del Consiglio hanno approvato le seguenti decisioni da attuare con effetto immediato: