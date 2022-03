Max Verstappen rilancia. Non solo le sue ambizioni di titolo mondiale, così incredibilmente conquistato nella passata stagione ai danni di Hamilton dopo il rocambolesco e discusso GP di Abu Dhabi . Ma anche il suo rapporto con la Red Bull, rinnovando ufficialmente il proprio contratto per ulteriori 5 stagioni rispetto all’attuale termine, ovvero fino al 2028. Un binomio subito vincente quello tra Max e la scuderia anglo tedesca (Verstappen riuscì addirittura a vincere la sua prima gara in assoluto sulla Red Bull, a Barcellona nel 2016 ) che ha sempre dimostrato di puntare fortissimo sull’olandese promuovendolo ad appena 18 dalla casa satellite, l’ex Toro Rosso, alla casa madre. Da quell’esordio magico nel maggio del 2016 sono poi arrivate altre 19 vittorie e 59 podi , oltre a 12 pole positions e 16 giri veloci, confermando il figlio d’arte come una delle stelle dell’intero circus mondiale. Fino, poi, all’ultimo epico finale di stagione, che l’ha consacrato campione del mondo proiettandolo direttamente nella storia della F1 e nell’olimpo del motorsport.

Verstappen rinnova: "A lungo col numero 1 sulla macchina"

“Sono entusiasta di far parte della Red Bull”, le prime parole dell’olandese a margine della firma del rinnovo, “per questo la decisione di prolungare fino al 2028 è stata una delle più semplici della mia vita. Amo questa squadra e la passata stagione è stata semplicemente incredibile. Quando abbiamo iniziato a correre insieme nel 2016 il nostro comune obiettivo era quello di vincere un titolo mondiale, per questo ora l’ambizione è quella di riuscire a mantenere il numero 1 sulla macchina ancora a lungo”. A sottolineare l’importanza strategica e non solo dell’operazione Verstappen è anche il Team Principal Chris Horner: “Il rinnovo di Max è un chiaro segnale di quello che sarà il nostro futuro. L’obiettivo immediato è ovviamente quello di confermare il titolo mondiale della passata stagione, ma ciò significa anche che vogliamo che Verstappen faccia parte della nostra squadra ancora a lungo. In vista delle novità per i motori previste per la stagione 2026 vogliamo farci trovare pronti e affrontare questa nuova sfida col miglior pilota del mondo sulla nostra macchina”.