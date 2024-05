Max Verstappen commenta il 2° posto di Miami dietro all'amico Lando Norris: "Battuto in pista? Si vince e si perde. Oggi era una gara complicata, ma se in una giornata negativa arrivi secondo mi va bene. Sono felicissimo per Lando, l’aspettava da tanto tempo e sono sicuro che non sarà la sua unica vittoria. Abbiamo del lavoro da fare in vista di Imola". Tutto il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

