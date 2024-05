Lando Norris esulta dopo il trionfo di Miami, il suo primo in carriera in F1: "Era ora, quanto l'ho aspettata! Sono felice, finalmente ho ridato qualcosa alla McLaren. Sono rimasto perché io ho creduto in questo team e loro hanno creduto in me. Oggi avevamo un gran passo, così come per tutto il weekend. Finalmente sono sul primo gradino del podio". Tutto il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

