Bahrain, i "pezzi" della Haas arrivati nella notte

L'aereo cargo che avrebbe dovrebbe portare le auto in Bahrain subito dopo lo scorso weekend era bloccato in Inghilterra. Ora il problema è stato risolto, ma il ritardo incide sul programma: "Contiamo di scendere in pista per la seconda sessione giovedì pomeriggio"

"Il nostro carico è arrivato a tarda notte al circuito del Bahrain". Così il team Haas ha comunicato l'arrivo del cargo che era bloccato in Inghilterra (aeropoto di Doncaster) e non ha permesso la consegna di tutto il materiale del team nei tempi previsti per gli ultimi test che scatteranno il 10 marzo. "Questo ritardo avrà un impatto sul nostro programma - viene spiegato - ma puntiamo a scendere in pista per la seconda sessione giovedì pomeriggio con Pietro Fittipaldi alla guida della VF-22".