1/8

IL "SALTELLAMENTO" IN F1: COS'E'? Se vi siete chiesti che cos'è quel "saltellamento" osservato sin dai test di Barcellona soprattutto sulla Ferrari, la risposta è che siamo davanti a un fenomeno non certo nuovo in F1. Il porpoising, infatti, ci riporta aagli anni Ottanta, quando correvano le macchine a effetto suolo. Un concetto che, come noto, ora è tornato.