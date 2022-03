McLaren, Ricciardo positivo al Covid

Il pilota australiano è positivo al Covid-19. Il comunicato ufficiale del team McLaren dopo l'assenza di Daniel nei primi due giorni di test in Bahrain. Nel Day-3 continuerà a girare il solo Norris

Daniel Ricciardo è risultato positivo al Covid-19. L’australiano della McLaren, che ha saltato le prime due giornate di test in Bahrain, è isolamento ma, stando al regolamento, può comunque essere in grado di correre la prossima settimana se dovesse risultare negativo ai successivi tamponi. La McLaren fa sapere che il pilota è in buone condizioni e che domani Lando Norris sarà ancora l'unico pilota a guidare la MCL36 nella terza giornata di test.