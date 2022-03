Vettel positivo, in Bahrain corre Hulkenberg

Roland Garros, Mauresmo: "Nessun ostacolo a partecipazione Djokovic"

Novak Djokovic, che non è vaccinato contro il COVID-19, dovrebbe difendere il suo titolo al Roland Garros in base alle restrizioni sanitarie vigenti in Francia. Lo ha detto la direttrice del torneo Amelie Mauresmo. "Per come stanno le cose, nulla ostacola la partecipazione di Novak Djokovic agli Open di Francia", ha detto la Mauresmo ai giornalisti, descrivendo in dettaglio i piani del major sulla terra battuta che inizierà il 22 maggio.