Quelle che erano delle idee dopo Barcellona, sono diventate parole sempre più insistenti nei tre giorni di test a Sakhir. In molti hanno definito la Ferrari impressionante o favorita per la stagione che sta per cominciare. Gufata e pretattica degli avversari della Rossa? Ascoltiamo i loro pareri. Domenica il primo GP del Mondiale 2022: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

