Terza e ultima giornata di test in Bahrain: in pista dalle 8 alle 17 per gli ultimi giri prima del via del Mondiale la prossima settimana e sempre a Sakhir. Ieri il miglior tempo di Magnussen nell'ora supplementare concessa alla Haas, il danese ha cominciato con anticipo il suo Day-3. Ricciardo out: il pilota della McLaren positivo al Covid. In tv diretta su Sky Sport F1 (canale 207), qui e su Facebook il Live streaming fino a mezzogiorno

