A pochi giorni, a poche ore ormai, dal via del Mondiale di Formula 1, si apre un nuovo capitolo della sfida tra la Red Bull e la Mercedes. Un capitolo che, ancora una volta, riguarda il numero uno del box Red Bull, il team manager Christian Horner, e quello della Mercedes, Toto Wolff. Le parole di Horner su Wolff al Daily Mail, infatti, surriscaldano la vigilia del campionato che scatta con la gara del 20 marzo in Bahrain: "Se non sono in pista, sono in fabbrica. Non vivo come un esule fiscale a Monaco, gestendo una squadra a distanza. La mia agenda è piena dal momento in cui arrivo a quello in cui parto, affrontando problemi all'interno del team. Ho una politica molto aperta". E poi aggiunge: "Sono cresciuto nello sport. Ero un pilota da corsa che si è dedicato alla gestione di una squadra".