Termina il periodo di isolamento del pilota australiano della McLaren: è risultato negativo al test al Covid-19, dunque sarà al via al primo GP della stagione in programma in Bahrain questo weekend. Tutto il Mondiale di F1 è live su Sky Sport F1 (canale 207), aggiornamenti su Skysport.it, dove venerdì alle 9.30 potrete seguire la conferenza stampa dei piloti in Live streaming. La gara domenica alle 16

Ottime notizie dal box McLaren, nella settimana del primo GP della stagione: Daniel Ricciardo è risultato negativo al Covid-19 e quindi potrà tornare nel paddock già giovedì, per prepararsi al GP del Bahrain di questo weekend (gara domenica alle 16 live su Sky). Il pilota australiano, risultato positivo a un test al Covid-19 l'11 marzo, è rimasto in isolamento come da protocollo dopo aver saltato i due giorni di test in Bahrain. Fortunatamente è apparso in buone condizioni da subito e ogni giorno è via via migliorato, ora la notizia del suo rientro in pista.