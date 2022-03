Le sessioni del venerdì hanno ribadito quanto detto nei test: Red Bull al momento la macchina da battere con Verstappen e Ferrari molto competitiva con Leclerc staccato di pochi millesimi dal campione in carica. L'olandese, impressionante anche nella simulazione gara, mentre il monegasco è apparso l'unico in grado di tenergli testa. Bene anche Sainz, mentre la Mercedes è apparsa molto in difficoltà. Domani qualifiche alle 16: tutto il weekend LIVE su Sky Sport F1 (canale 207)

