Ferrari grande protagonista nella prima giornata di libere in Bahrain, nel weekend che segna l'inizio di una nuova era in F1: "Ci aspettavamo di essere competitivi come Red Bull, Mercedes ha ancora cavalli da giocare. Puntiamo alla vittoria ma senza illuderci, non firmo oggi per il 2° posto. Abbiamo due grandi piloti, il top che c'è oggi in F1". Si riparte sabato con le terze libere e le qualifiche che scattano alle 16.

"Giusto credere alla vittoria, ma senza illusioni" "I test avevano indicato che noi e Verstappen con Red Bull saremmo stati veloci e le prime sessioni hanno dimostrato questo. Abbiamo due piloti mentalmente pronti di fare bene per la Ferrari, cercando di ottenere il miglior risultato possibile. Sono in forma. Bisogna sempre cercare di puntare al meglio, compresa la vittoria. La concorrenza è molto forte, è giusto crederci ma non dobbiamo illuderci. La mia sensazione? E' un minimo di sollievo. Firmare per il 2° posto? Oggi no, anche se avere due piloti sul podio sarebbe bello. Però è giusto ambire sempre alla vittoria".

"Power Unit Ferrari ha fatto un grosso passo in avanti" "La Power Unit ha fatto un grosso passo avanti, ma bisogna aspettare le qualifiche. Oggi abbiamo indicazioni ma non risultati. E' un bel segnale vedere tanti motori Ferrari là davanti. Sono sicuro che anche Mercedes abbia ancora cavalli da giocare. Tutti ci teniamo in tasca qualcosa, abbiamo spinto tutti ma non al massimo. Dobbiamo aspettare 4-5 gare, ma siamo competitivi e si è visto. Possiamo competere in questa fase di stagione"