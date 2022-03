Le parole del pilota della Mercedes, apparso sconsolato dopo il venerdì di libere: "Chiaro che al momento non siamo dove vorremmo, qualche progresso ma il passo non c'è". Il britannico ha chiuso con il quarto tempo, mentre Hamilton non è andato oltre il nono posto. Domani le qualifiche alle 16: tutto il weekend del Sakhir live su Sky Sport F1 (canale 207)

