Il team principal della Ferrari si gode la pole di Leclerc in Bahrain: "Charles ha lottato fino alla fine. Quattro motori Ferrari nei primi sette è un'ulteriore notizia positiva, vuol dire che anche la power unit è cresciuta. Tutto il pacchetto si comporta bene e in questo ci metto sia i piloti, sia la squadra e tutto l'ambiente. Ma domani è un altro giorno". Domenica il GP alle 16 live su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale su Skysport.it



HIGHLIGHTS - GRIGLIA DI PARTENZA