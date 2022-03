Lewis Hamilton scatterà dalla 5^ posizione nel GP del Bahrain: "Sono felice del risultato, fino a poco fa guidare questa Mercedes era un incubo. Quelli davanti a noi fanno un altro campionato, la nostra lotta è con chi ci sta dietro. Spero di tenere la posizione e non essere doppiato". Domenica tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) dalle 16 e in tempo reale con il Live Blog di Skysport.it

"Punto interrogativo su quanto lenti saremo..."

"Il punto interrogativo è quanto lenti saremo...a parte gli scherzi non so come sarà il passo gara, venerdì era pessimo - ha detto a Sky Sport F1 -. Spero di poter tenere la posizione e non essere doppiato. Non sono deluso, speravamo di avere una posizione migliore alla vigilia della stagione. Questa è la realtà e stiamo lavorando tantissimo con il team per migliorare la macchina, ma la strada è lunga".