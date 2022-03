Secondo posto per Max Verstappen a Sakhir, con il campione del mondo della Red Bull che scatterà in mezzo alle due Ferrari: "La battaglia ravvicinata con Leclerc e Sainz è stata molto bella. Siamo andati a corrente alternata, ma la macchina va bene soprattutto in gara. Mi aspetto un GP entusiasmante". Domenica Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale con il Live Blog di Skysport.it

"Bella la battaglia con le Ferrari, sarà una gara entusiasmante"

"Difficile dire se avessi margine. Nel Q2 siamo andati bene, nel Q3 abbiamo faticato con il bilanciamento. Siamo andati a corrente alternata. Ma la macchina va bene soprattutto in gara, crediamo. Questa è la cosa più importante. E’ comunque una buona giornata, un buon inizio della nuova era. Bilanciamento? Non fantastico, ma ovviamente non è troppo male, sennò non saremmo secondi. In qualifica vuoi andare bene, ma la cosa più importante è far funzionare la macchina in gara. La battaglia è stata ravvicinata con Carlos e Charles fino alla fine. Loro hanno fatto un ottimo lavoro nell’inverno e speriamo che sarà una gara entusiasmante. Deluso dalle Mercedes? Molto, molto deluso”.