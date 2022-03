Festa grande per tutti i tifosi della Ferrari dopo la vittoria di Leclerc e il secondo posto di Sainz in Bahrain. Ma a Maranello, casa della Rossa, è subito scattato il carosello di macchine con clacson e bandiere. E ora Jeddah: tutto il weekend sarà sempre in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

