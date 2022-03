Senza dubbio i momenti più emozionanti della sfida per il primo posto nella gara del Bahrain tra Leclerc e Verstappen. L'attacco dell'olandese e la difesa del monegasco a più riprese, sorpassi e controsorpassi nella gara che ha visto la Ferrari trionfare anche con il secondo posto di Sainz. La Red Bull invece pioba in un finale thriller, con problemi di affidabilità sia per Max che per Perez

