La Ferrari torna a sognare in grande. E ora Jeddah

Leclerc è stato perfetto: pole, giro veloce, vittoria e nessuna reverenza nelle lotte contro un non tenerissimo Verstappen. Questa nuova era della F1 sembra non essere fatta per deboli di cuore e loro, alla prima gara dell'anno, l'hanno interpretata nel migliore dei modi. E il secondo posto di Sainz conferma la forza della Ferrari.

Tutto in un momento. Le due Ferrari che appena tagliato il traguardo in prima e seconda posizione rientrano in parata ai box hanno spazzato via in pochi istanti i ricordi dei momenti più duri, delle 45 gare senza vittorie che poi sono anche 903 giorni dall’ultima doppietta, quella di Singapore 2019. In mezzo il purgatorio, per un team come la Ferrari, ma soprattutto tanta umiltà e lavoro per ricostruire un gruppo e ritrovare la strada. E tantissimo cuore italiano, che Mattia Binotto ha voluto ricordare ed esaltare nel momento del successo. Contro i colossi inglesi e tedeschi la Ferrari è tornata a brillare e vincere grazie al lavoro di tutti, ma anche grazie a lui.