La Ferrari ha dimostrato di avere tutto, dalla power unit ai piloti e fino alla strategia perfetta in gara, ma sarà necessario stare davanti sin dal sabato su una pista piuttosto complicata. Il weekend del GP dell'Arabia Saudita è live su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale su Skysport.it con la conferenza piloti del venerdì in Live streaming

