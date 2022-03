La nota della Formula 1

"Stefano ha convocato i Team Principal e i piloti per aggiornarsi sulle informazioni condivise dalle autorità. Li ha informati che il fine settimana si svolgerà come previsto e la sicurezza per l'evento in vista di questo incidente è stata una priorità per le autorità. Continuerà a tenerli tutti aggiornati su qualsiasi ulteriore informazione e probabilmente incontrerà i Team Principal questa sera per condividere qualsiasi ulteriore informazione"