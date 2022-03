Poco prima della fine delle prime libere a Jeddah, una colonna di fumo si è alzata al cielo: le prime ricostruzioni parlano di un attacco da parte dei ribelli sciiti dello Yemen a un impianto petrolifero di Aramco. Si è sentita una forte esplosione ed è scoppiato un incendio. La Formula 1 attende indicazioni dalle autorità competenti ed è in corso un incontro. Tutti gli aggiornamenti

Momenti di grande tensione a Jeddah , dove in questo weekend corre la Formula 1. Poco prima della fine delle prime libere del GP dell'Arabia Saudia, infatti, una colonna di fumo si è alzata al cielo: le prime ricostruzioni parlano di un attacco per colpire gli impianti petroliferi di Aramco . Si è sentita una forte esplosione sarebbe stata causata da un razzo lanciato dai ribelli ed è scoppiato un incendio . E' accaduto a poco più di 20 chilometri dal circuito.

Aerei militari sulla città, la F1 attende indicazioni



Aerei militari si sono alzati in volo sopra alla città. Sui social i primi video impressionanti sull'accaduto, ma si attandono ancora ricostruzioni certe sull'accaduto. La Formula 1 ha reso noto che è in attesa di indicazioni da parte delle autorità competenti ed è in corso un incontro.