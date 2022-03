1/6 ©Getty

LA PRIMA DI PEREZ! - Sergio El Checo Perez ha conquistato la pole position nel sabato del GP dell'Arabia Saudita, seconda prova del Mondiale 2022. E' il primo poleman messicano della storia. Ma non è l'unica statistica per il pilota e per il suo team in una giornata che non dimenticheranno.



Dati a cura di Mcihele Merlino

VIDEO. Perez: "Ho fatto un giro perfetto"